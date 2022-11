Członkowie NATO przeprowadzili we wrześniu pierwszą debatę poświęconą wyłącznie Tajwanowi - ujawnił w środę "Financial Times", dodając, że USA zachęcają innych członków sojuszu do zwrócenia większej uwagi na rosnące zagrożenie ze strony Chin dla wyspy.

Rozmowy zostały przeprowadzone przez Radę Północnoatlantycką, główny polityczny organ decyzyjny sojuszu, podaje gazeta, powołując się na kilka osób zaznajomionych ze sprawą. Członkowie NATO omawiali kwestię Tajwanu już na poprzednich spotkaniach Rady, gdy Chiny zwiększały presję na ten kraj, do którego wysuwają roszczenia, ale wrześniowa debata była pierwszą specjalnie mu poświęconą. Reklama Dyskusje odbyły się trzy miesiące po tym, gdy NATO opublikowało strategię, w której po raz pierwszy określiło Chiny jako zagrożenie dla sojuszu i miesiąc po tym, jak Pekin rozpoczął ćwiczenia wojskowe na dużą skalę w odpowiedzi na wizytę Nancy Pelosi w Tajpej - będącą pierwszą od 25 lat wizytą spikera amerykańskiej Izby Reprezentantów. "Jest godne uwagi i znaczące, że po raz pierwszy sojusz prowadzi dyskusje na temat statusu Tajwanu, jego demokratycznego rządu i jego krytycznej roli w produkcji mikroprocesorów na świecie" - powiedział James Stavridis, emerytowany admirał USA i były najwyższy dowódca NATO. Reklama Jedna z osób zaznajomionych z wrześniową debatą powiedziała, że ambasadorowie NATO omawiali najnowsze dane wywiadowcze na temat zagrożenia dla Tajwanu i wpływu ewentualnego konfliktu na członków sojuszu. "Nie rozmawialiśmy o tym, jaka byłaby rola NATO w przypadku jakiejkolwiek akcji militarnej, ale dyskutowaliśmy o różnorodnych wpływach, jakie mogłyby mieć na bezpieczeństwo euroatlantyckie i szersze implikacje dla sojuszu" - dodała ta osoba. Spotkanie Joe Biden - Xi Jinping. Przywódca Chin przestrzegł prezydenta USA przed przekraczaniem „czerwonej linii” w sprawie Tajwanu Zobacz również Reklama Dyskutowano również o tym, w jaki sposób NATO powinno uświadomić Pekinowi potencjalne konsekwencje jakiejkolwiek akcji militarnej - debata ta nabrała znaczenia po inwazji Rosji na Ukrainę i pytaniach, czy Zachód wystarczająco twardo ostrzegał Moskwę. Jak pisze "FT", USA nalegają na sojuszników, szczególnie w Europie, aby skupili się w większym stopniu na zagrożeniu dla Tajwanu, ponieważ rosną obawy, że chiński prezydent Xi Jinping może nakazać użycie siły przeciwko wyspie. Wyżsi rangą amerykańscy oficerowie wojskowi i urzędnicy przedstawili kilka możliwych scenariuszy działań wojskowych, przy czym niektórzy chcieliby zwiększyć poczucie pilności, aby Waszyngton i jego sojusznicy byli przygotowani. W ramach działań USA Departament Stanu podzielił się ostatnio z sojusznikami analizą ekonomiczną, która mówi, że chińska blokada Tajwanu kosztowałaby światową gospodarkę 2,5 biliona dolarów rocznie. "Jeśli jest jakaś kwestia, którą omawiamy na wszystkie strony, jest to Tajwan i możliwe scenariusze, a w zasadzie poczucie tego, co by się stało" - powiedział wysoki urzędnik UE. Ministrowie spraw zagranicznych NATO powiedzieli, że omówią "wyzwanie" ze strony Chin w środę w ramach spotkań w Bukareszcie. Stany Zjednoczone, przywołując swoje wsparcie dla Ukrainy i Europy w tym roku, naciskają na europejskich sojuszników, aby zbliżyli się do ich twardego stanowiska wobec Pekinu, pisze "FT". Podczas gdy dokument strategiczny NATO wydany w czerwcu wspomniał o Chinach, nie odnosił się do Tajwanu. "Ludzie poruszają się w różnych tempach, co jest nieuniknione w liczącym 30 członków sojuszu. Ale zrobiliśmy duży postęp w sprawie Chin. Przechodzimy od oceny problemów do ich rozwiązywania" - powiedział jeden z zachodnich urzędników. Jedna osoba zaznajomiona z rozmowami między USA i ich sojusznikami na temat Tajwanu powiedziała, że ważne jest, aby nie przeceniać tego, co NATO zrobi w konflikcie. "Najważniejszą implikacją potencjalnego konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej dla NATO jest prawdopodobna potrzeba uzupełnienia przez europejskie wojska amerykańskich zasobów wojskowych na północnym Atlantyku w przypadku, gdy USA będą musiały przesunąć część zasobów na Indo-Pacyfik. Jest mało prawdopodobne, by NATO zaangażowało się bezpośrednio w kryzys lub wojnę na Tajwanie" - powiedziała ta osoba. Bartłomiej Niedziński (PAP) bjn/ tebe/ Wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Rozliczanie płac po zmianach Promocja Black Week – 50% taniej. W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem … Tylko teraz 47,40zł Przejdź do sklepu