Prezydent Zełenski opisał m.in. skutki rosyjskich nalotów na infrastrukturę cywilną, efektem których są problemy z zaopatrzeniem w wodę i energię elektryczną.

„Kanclerz potępił trwające ostrzały i zapewnił Ukrainę o dalszym wsparciu” – potwierdził rzecznik. Przypomniał, że dotychczas rząd federalny udzielił Ukrainie krótkoterminowej pomocy finansowej na naprawę infrastruktury energetycznej w wysokości ok. 56 mln euro, ponadto Niemcy dostarczają ponad 350 generatorów.

Kanclerz zapowiedział także dalsze wsparcie Niemiec dla Ukrainy, m.in. w zakresie obrony powietrznej oraz długoterminowej odbudowy. „Kanclerz RFN i prezydent Ukrainy potwierdzili kontynuowanie bliskiej i konstruktywnej współpracy” – podkreślił rzecznik rządu we wtorkowym komunikacie.

O rozmowie z kanclerzem Niemiec napisał też na Twitterze Wołodymyr Zełenski: "Rozmawiałem z kanclerzem Olafem Scholzem. Jestem wdzięczny za wsparcie inicjatywy #GrainfromUkraine. Rozmawialiśmy ponadto o realizacji Ukraińskiej Formuły Pokoju i o współdziałaniu na rzecz ochrony Ukrainy przed rosyjskim terrorem rakietowym". (PAP)

Ukraina otrzyma 14 bezzałogowych pojazdów THeMIS

Niemiecka firma zbrojeniowa Krauss-Maffei Wegmann (KMW) oraz estoński producent Milrem Robotics potwierdziły wysłanie 14 bezzałogowych pojazdów gąsienicowych THeMIS na Ukrainę w ramach działań finansowanych przez niemieckie ministerstwo brony – poinformował we wtorek portal „The Kyiv Independent”.

Siedem pojazdów, przeznaczonych do ewakuacji rannych, zostanie według zapewnień Milrem Robotics dostarczonych do końca bieżącego roku. Pozostałych siedem, skonfigurowanych do torowania i rozminowywania dróg, trafi na Ukrainę w przyszłym roku.

„Rozmieszczenie THeMIS w Ukrainie oznacza, że ukraińskie siły zbrojne mogą zwiększyć bezpieczeństwo swoich żołnierzy i pozwolić pojazdom na wykonywanie zadań, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi” – powiedział Kuldar Vaarsi, dyrektor generalny Milrem Robotics.

THeMIS to wielozadaniowy bezzałogowy pojazd gąsienicowy, który można szybko przystosować do różnych funkcji (m.in. transportu uzbrojenia, rozminowywania, wsparcia operacji rozpoznawczych). (PAP)