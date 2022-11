Dzięki interwencji politycznej Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili udało się zażegnać najnowszy konflikt Serbii i Kosowa. Spór dotyczył teoretycznie drobnej sprawy – uznawania bądź nie serbskich i jugosłowiańskich tablic rejestracyjnych – ale politycy wykorzystywali go do podgrzewania nastrojów, a poseł serbskiej partii rządzącej Vladimir Đukanović sugerował nawet, że Kosowo jest kandydatem do „denazyfikacji”, odwołując się do ideologicznego uzasadnienia rosyjskiej agresji na Ukrainę.