W ciągu roku do czerwca 2022 do Wielkiej Brytanii przybyło ok. 1,1 mln migrantów z zamiarem dłuższego pobytu, a wyjechało z niej ok. 560 tys. osób - wynika ze wstępnych danych brytyjskiego urządu statystycznego ONS ogłoszonych w czwartek. Saldo migracji wyniosło ok. 504 tys. osób i było najwyższe od czasów II wojny światowej - komentuje stacja Sky News.

ONS ocenił, że przyrost liczby migrantów spowodowało m.in. ożywienie podróży po ograniczeniach wprowadzonych z powodu wybuchu pandemii Covid-19 oraz wzrost liczby przyjazdów studentów zagranicznych, którzy uczyli się zdalnie. Oszacowano, że do kraju przybyło 1,1 mln migrantów z zamiarem dłuższego pobytu, co oznacza wzrost o 435 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Reklama Nowe programy wizowe dla Ukraińców uciekających przed wojną, przesiedlonych obywateli afgańskich i dla obywateli brytyjskich z Hongkongu dodały około 186 tys. osób do liczby nowo przybyłych - podał ONS. "Seria wydarzeń na świecie wpłynęła na wzorce migracji międzynarodowych w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2022 r. Razem wzięte, są one bezprecedensowe" - powiedział Jay Lindop, dyrektor centrum ds. migracji międzynarodowych urzędu ONS. Reklama Jak dodał, wzrost napędza migracja z krajów nienależących do UE, w szczególności studentów, jednak "wiele niezależnych od siebie czynników przyczyniających się obecnie do migracji oznacza, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy ten trend się utrzyma". Lider brytyjskiej Partii Pracy: Tania siła robocza i niskie płace nie mogą być sposobem na wzrost gospodarczy Zobacz również Obawy dotyczące wpływu migracji na sprawy wewnętrzne kraju były jednym z głównych czynników decydujących o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w 2016 r. Ówczesny premier David Cameron wielokrotnie obiecywał, że poziom migracji netto spadnie poniżej 100 tys. osób rocznie - przypomniała agencja Reutera. Poprzedni rekord migracji netto w Wielkiej Brytanii od końca II wojny światowej wyniósł nieco ponad 330 tys. w 2015 r., jeszcze przed Brexitem. (PAP) kjm/ adj/