"Jestem przekonany, że umowa zbożowa będzie kontynuowana – zadeklarował podczas konferencji prasowej w kuluarach szczytu G20 na Bali. - Będziemy kontynuować nasze starania o przedłużenie tej umowy o kolejny rok".

Erdogan jest jednym z twórców podpisanego w lipcu pod egidą ONZ porozumienia między Rosją a Ukrainą, które umożliwiło eksport z ukraińskich portów blisko 11 mln ton zbóż. Umowa wygasa 18 listopada. "Będziemy nadal pracować na rzecz płynnego przedłużenia tej umowy i zagwarantowania dostaw zbóż do krajów, które tego najbardziej potrzebują, zwłaszcza do Afryki" - zapewnił Erdogan.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował we wtorek w swoim zdalnym przemówieniu na szczycie państw grupy G20 o "bezterminowe" przedłużenie umowy. Erdogan wspomniał także o rosyjskich nawozach, których eksport był przedmiotem odrębnego porozumienia, ale według Moskwy nie wszedł w życie. "Będziemy rozmawiać o transporcie rosyjskich nawozów i amoniaku, to ważne – mówił Erdogan. - Pracujemy nad tym. Omówimy to z Putinem, gdy tylko wrócę".

Rosja pod koniec zeszłego miesiąca zawiesiła swój udział w umowie zbożowej, ale pod presją opinii międzynarodowej powróciła do porozumienia. (PAP)