Najwcześniej spośród państw bałkańskich wniosek o przystąpienie do UE złożyła Macedonia Północna, jeszcze jako Macedonia w marcu 2004 r. Najpóźniej Bośnia i Hercegowina – w lutym 2016 r. Wszystkie wciąż czekają na przyjęcie do Unii, stopniowo i w różnym tempie realizując kolejne etapy procesu rozszerzenia. Wśród nich kolejno są otrzymanie statusu państwa kandydującego (rekomendację wydaje Komisja Europejska, a akceptuje ją UE jednomyślnie), negocjacje akcesyjne i samo przyjęcie do UE w wyniku referendum i jednomyślnej zgody członków Unii. Najszybciej w procesie tym w ostatnim czasie posunęły się Albania i Macedonia Północna, które w lipcu tego roku rozpoczęły negocjacje akcesyjne.