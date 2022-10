Do słynącej z bujnego życia nocnego dzielnicy Shibuya w Tokio skierowano między innymi „DJ Policję”, jednostki prewencyjne, których zadaniem jest kierowanie przemieszczającym się tłumem – przekazała japońska stacja NHK.

W poniedziałek wieczorem czasu miejscowego imprezowicze, w tym wielu w przebraniach, zaczęli się gromadzić w okolicy stacji kolejowej w Shibuya. Według agencji Kyodo okolica jest zapełniona w podobnym stopniu, jak przy okazji Halloween przed pandemią Covid-19. W 2018 roku okolicę odwiedziło tego dnia około 40 tys. ludzi.

Policjanci radzą imprezowiczom, aby w miarę możliwości unikali głównej ulicy i nie zatrzymywali się, by robić zdjęcia, co mogłoby doprowadzić do zatoru. Część ulic ma być zamknięta dla ruchu kołowego.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono, aby uniknąć wypadków podobnych do tragedii w stolicy Korei Południowej. W nocy z soboty na niedzielę w barowej dzielnicy Itaewon na imprezach z okazji Halloween bawiło się około 100 tys. osób. W wąskiej uliczce doszło do wybuchu paniki w tłumie, ludzie tratowali się nawzajem, wielu się udusiło.

Według poniedziałkowych informacji agencji Yonhap zginęły co najmniej 154 osoby, a ponad 100 kolejnych odniosło obrażenia, z czego 33 są ciężko ranne. Wśród zabitych jest 26 cudzoziemców, między innymi z Rosji, Chin, USA i Japonii.(PAP)