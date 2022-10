Na dodatek w rządzie praktycznie nie ma nowych twarzy - niemal wszyscy ministrowie albo byli w gabinecie jego poprzedniczki Liz Truss, albo wcześniej u Borisa Johnsona i teraz wracają.

Jeśli chodzi o najważniejsze resorty, to ministrem finansów pozostał Jeremy Hunt, szefem dyplomacji - James Cleverly, obrony - Ben Wallace, zaś na stanowisko minister spraw wewnętrznych powróciła Suella Braverman, która zaledwie w środę złożyła rezygnację, w sporym stopniu przyczyniając się do upadku Truss.

To oznacza, że na żadnym z czterech głównych stanowisk ministerialnych Sunak nie zdecydował się na autorską nominację, lecz na kontynuację.

Pozostanie w rządzie Cleverly'ego i szczególnie Wallace'a jest bardzo ważne z punktu widzenia kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, a nie było to oczywistą sprawą, bo obaj w partyjnych wyborach poparli Johnsona (który ostatecznie nie zdecydował się na start), a Wallace dodatkowo groził, że odejdzie z rządu, jeśli Sunak wycofa się z obietnicy podniesienia wydatków na obronność do 3 proc. PKB do końca tej dekady.

Pewne kontrowersje budzi powrót do rządu Braverman, bo jednym z powodów jej rezygnacji - oprócz sporu z Truss odnośnie do imigracji - było złamanie kodeksu ministerialnego poprzez wysłanie poufnego dokumentu z prywatnego maila. Nominacja dla reprezentującej prawe skrzydło partii Braverman zapowiada zdecydowaną walkę z nielegalną imigracją przez Kanał La Manche i próbę wdrożenia w życie planu deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy.

Do rządu powraca Dominic Raab, który będzie wicepremierem i ministrem sprawiedliwości, czyli będzie pełnił te same stanowiska, co wcześniej w rządzie Johnsona, a także Michael Gove, obejmujący ponownie ważne ministerstwo ds. wyrównywania szans. Obaj są jednymi z najbliższych stronników Sunaka i poparli go już latem, gdy po raz pierwszy ubiegał się o przywództwo w partii.

Inny bliski stronnik Sunaka, Grant Shapps, który w rządzie Johnsona był ministrem transportu, a w gabinecie Truss przez ostatnie kilka dni - szefem MSW, obejmie resort biznesu, a Oliver Dowden, w przeszłości minister kultury, a później przewodniczący Partii Konserwatywnej, będzie ministrem-szefem gabinetu.

Sunak pozostawił w rządzie zastępczynię i najbliższą współpracowniczkę Truss, Therese Coffey, która pokieruje ministerstwem środowiska, żywności i spraw wiejskich, a także drugą obok Braverman wschodzącą gwiazdę prawego skrzydła konserwatystów, Kemi Badenoch, która pozostanie ministrem handlu międzynarodowego.

Na stanowisku pozostała też jedyna oficjalnie konkurentka Sunaka w walce o przywództwo, liderka Izby Gmin Penny Mordaunt, która jednak wyglądała na rozczarowaną z tego powodu, bo liczyła na awans na bardziej prominentne stanowisko, a w spekulacjach jej nazwisko wymieniano w kontekście resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych lub obrony.