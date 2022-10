Odejście Borisa Johnsona wywołało zamieszanie w partii konserwatywnej i trzeba było nadać nowy ton dyskursowi gospodarczemu. Mało znana Truss rozpoczęła z wysokiego C, decydując się na karkołomny program reform. Sam cel nie był nawet największym problemem – wszak który rząd nie chciałby przyspieszyć wzrostu gospodarczego? Kłopot polega jednak na tym, że gwałtowne luzowanie budżetu trafiło na grunt rosnących stóp procentowych. Jeszcze dwa lata temu monstrualnie wielkie programy fiskalne, które miały służyć zapobieżeniu upadkowi gospodarki po wybuchu pandemii, były przez inwestorów przyjmowane z entuzjazmem. Ale teraz, gdy ilość pieniądza w światowym systemie spada, a jego cena, czyli stopa procentowa, rośnie, cierpliwość tych samych inwestorów wystawiona została na ciężką próbę. Efektem tego był bardzo szybki wzrost kosztu finansowania, co z kolei wywołało kolosalne perturbacje na rynku kapitałowym. Do tego stopnia, że Bank Anglii musiał ratunkowo interweniować, bo systemowi emerytalnemu groził upadek. Tego drugiego domina oczywiście nikt nie przewidział, ale Liz Truss musiała wycofać się ze wszystkich swoich pomysłów popuszczania pasa, a wręcz dołożyć jeszcze nowe ograniczenia wydatków. Nurkujące w obłędnym tempie notowania Partii Konserwatywnej nie zostawiły cienia wątpliwości – pani premier musiała odejść.