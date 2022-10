Czwartkowa rezygnacja Liz Truss to bezpośrednie pokłosie utraty zaufania w partii, czego dowodem była dymisja zarówno kanclerza skarbu (ministra finansów) Kwasiego Kwartenga, jak i szefowej MSW Suelli Braverman, którzy uchodzili za przedstawicieli środowiska popierającego byłą już premier. Równolegle z dymisją Kwartenga Liz Truss była zmuszona pod presją rynków, swojej partii i opinii publicznej do całkowitej zmiany polityki fiskalnej i wycofania się z zapowiedzi obniżek podatków, które mogły doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego do 40 mld funtów. Kiedy było już jasne, że Truss nie będzie w stanie odzyskać zaufania torysów, po 44 dniach ustąpiła z urzędu. Konserwatyści są w największym od lat dołku, ich poparcie spada drastycznie, a przed następcą Truss misja niemal niemożliwa – uspokoić rynki, okiełznać kryzys gospodarczy i wyprowadzić na prostą swoją partię.