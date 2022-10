Poważne perturbacje w brytyjskiej gospodarce wywołała zapowiedź obniżki podatków dla najbogatszych i przedsiębiorców, która miała stanowić jeden z filarów strategii stymulowania wzrostu. Od początku jednak w gronie Partii Konserwatywnej znajdowało się wielu przeciwników tego pomysłu, podkreślając, że w budżecie zabraknie ponad 40 mld funtów. W obliczu reakcji rynków i fatalnych notowań – zarówno wśród Brytyjczyków, jak i w gronie własnej partii, Truss zdymisjonowała w piątek kanclerza skarbu (ministra finansów) Kwasiego Kwartenga, który miał być odpowiedzialny za reformę podatkową. Tekę po nim przejął były konkurent Truss w wyścigu o fotel premiera i były szef MSZ Jeremy Hunt, który zapowiedział podniesienie podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 25 proc. Ma to przynieść około 18 mld funtów do brytyjskiej kasy. To jednak okazało się niewystarczające i choć rynki zareagowały dość optymistycznie, rentowność 10-letnich obligacji spadła na początku tygodnia poniżej 4 proc., to Truss była już na równi pochyłej, jeśli chodzi o poparcie torysów.