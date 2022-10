Dla prawicy zabójczej, boNie ma się co łudzić, KE wyciśnie go maksymalnie. Nie jest tak, że Komisja nie ma ambicji i sympatii politycznych. Nie jest też gronem technokratycznych mędrców codziennie zastanawiającym się nad dobrem Polski. Kaczyński jest dla niej problemem. Tak samo jak Giorgia Meloni, a wcześniej Aleksis Tsipras, który zorganizował referendum kwestionujące umowy z wierzycielami Grecji. Gdy Ursula von der Leyen blokowała KPO, oficjalnie podziękował jej za to w Parlamencie Europejskim lider EPL Manfred Weber. Sama szefowa KE wyraźnie powiedziała, że nie życzy sobie Meloni na czele rządu włoskiego. Angela Merkel i Donald Tusk brali udział w kidałowie (zamęczeniu) Tsiprasa.Nie opuszcza gardy. On jej nawet nie próbuje trzymać.