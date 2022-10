Bracia Włosi ze swoją liderką Giorgią Meloni uzyskali w nowej, 400-osobowej Izbie Deputowanych 119 mandatów oraz 65 w 200-osobowym Senacie. Koalicyjna Liga Północna Matteo Salviniego będzie dysponować 66 posłami i 30 senatorami, a druga koalicyjna Forza Italia Silvio Berlusconiego wprowadziła do parlamentu 45 posłów i 18 senatorów. Prawica, która zawiązała koalicję na samym starcie kampanii wyborczej , nie powinna mieć zatem problemu z uzyskaniem wotum zaufania, posiadając w swoich szeregach 230 posłów (większość wynosi 201) i 113 senatorów (większość to 101). Jedyne, co obecnie może zachwiać sojuszem prawicy, to podział resortów i ich obsada.