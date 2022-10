Bruksela chce w najbliższych miesiącach powrócić do próby ratyfikowania umowy stowarzyszeniowej UE z Mercosurem, czyli organizacją gromadzącą cztery państwa Ameryki Południowej: Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj. To nie tylko potencjalny rynek zbytu dla Europy (cztery wspomniane państwa gromadzą ok. 270 mln mieszkańców), lecz także źródło zaopatrzenia m.in. w produkty rolnicze. Impulsem do rozwoju wzajemnych relacji handlowych miała być wynegocjowana w 2019 r. umowa stowarzyszeniowa, której ratyfikacja przez państwa UE utknęła trzy lata temu w martwym punkcie. Obecnie trwają prace techniczne nad finalizacją części handlowej umowy. Nowy impuls do ratyfikacji umowy i zwiększenia współpracy obu bloków może nadać nie tylko sytuacja w Ukrainie, lecz także wybory prezydenckie w Brazylii.