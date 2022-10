W mocno zideologizowanej i niepozbawionej wyzwisk kampanii kandydaci przedstawiają dwie odmienne wizje dla 12. według Banku Światowego gospodarki świata. Dla Luli priorytetem jest walka z ubóstwem oraz zasypywanie nierówności, Bolsonaro jest natomiast politykiem nastawionym bardziej prorynkowo. Wygrany pierwszej tury ma życiorys inspirujący wielu biednych Brazylijczyków – od dzieciństwa bez butów przez lidera związków zawodowych i trybuna ludowego do uwielbianego prezydenta kraju w latach 2003–2010. Jego prawicowy rywal to były kapitan w wojsku, podkreślający znaczenie tradycyjnych wartości – „Trump tropików”, który swoje kampanie opiera na postulatach zdecydowanej walki z trawiącą Brazylię przestępczością. Różnice między kandydatami widoczne są także w stosunku do Amazonii – Lula chce wzmocnić ochronę największego tropikalnego lasu świata, Bolsonaro uważa, że część puszczy może być wycinana, jeśli przynosi to korzyści gospodarcze.