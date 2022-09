Z danych Frontexu wynika, że między 19 a 25 września do Unii Europejskiej wjechało 66 tys. obywateli Rosji, czyli o 30 proc. więcej niż między 13 a 19 września. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez unijną agencję znacznie wzrosła liczba przejść przez granicę rosyjsko-fińską (30 tys. w ciągu czterech dni) i rosyjsko-estońską. Do Polski we wspomnianym tygodniu dotarło łącznie 2326 Rosjan, w tym 1511 przez granicę z obwodem kaliningradzkim. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nasze granice przekroczyło 63 903 obywateli rosyjskich. Wszyscy mieli zezwolenie na pobyt na terenie UE albo wizę do jednego z państw członkowskich lub też mają podwójne obywatelstwo.