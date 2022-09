Kanada zwiększa możliwości przeładunkowe swojej bazy transportowej w Szkocji, by szybciej dostarczać broń i inne dostawy bezpośrednio do Ukrainy oraz do innych krajów Europy Wschodniej – poinformowała w niedzielę minister obrony Anita Ananad.

“Powiększamy formy pomocy dla Ukrainy i dostarczania pomocy wojskowej” - powiedziała Anand w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC. Dodała, że w bazie Prestwick w Szkocji pojawi się trzeci samolot transportowy CC-130 i więcej personelu. Reklama Anand dodała, że kraje NATO starają się znaleźć równowagę między dostawami dla Ukrainy oraz zapewnieniem dostaw dla własnych armii. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kanada przekazała pomoc oraz zobowiązała się do przekazania pomocy dla ukraińskiego wojska o wartości łącznej 626 mln dolarów kanadyjskich. CBC podało w minioną środę, że Ukraina zwróciła się do Kanady z nową listą potrzebnych dostaw dla armii podczas kontrofensywy na wschodzie kraju. Chodzi m.in. o pojazdy opancerzone wyposażone w karabiny maszynowe, haubice M-777 howitzer, pociski i odzież zimową dla żołnierzy. Reklama Anna Lach(PAP)