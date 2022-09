Biden wpisał się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II. Prezydent powiedział, że Elżbieta II reprezentowała „godność i służbę”.

„Świat jest lepszy dzięki niej” – dodał Biden.

Do oddania hołdu monarchini w Westminster Hall oraz wpisania się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w Lancaster House, budynku należącym do brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, zostali zaproszeni wszyscy zagraniczni przywódcy, którzy wezmą udział w poniedziałkowym pogrzebie.

Również pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska złożyła hołd królowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie mógł przybyć na uroczystości z powodu ataku Rosji na jego kraj. Zełenska wraca na Ukrainę zaraz po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.

Pogrzeb zmarłej 8 września królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek w Opactwie Westminsterskim. Monarchini zmarła na zamku w Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat.

Z Londynu Marcin Furdyna (PAP)

