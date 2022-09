Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj, poinformował we wtorek, że z miasta Kreminna w tym regionie wycofały się oddziały rosyjskie. Siły ukraińskie nie wkroczyły do miasta. Rosjanie wrócili zaś do innej miejscowości - Swatowe.

"Kreminna jest dziś zupełnie pusta - rosyjska armia opuściła miasto. Powiewa nad nim flaga ukraińska zawieszona przez partyzantów" - napisał Hajdaj na serwisie Telegram. Kreminna znajdowała się pod okupacją rosyjską od końca maja. Dodał, że "podobna sytuacja panuje w Starobielsku" - mieście leżącym około 100 km od granicy rosyjskiej. Z kolei Rosjanie wrócili do miasta Swatowe, skąd wcześniej wyjechali. O pospiesznej ewakuacji stamtąd Rosjan Hajdaj informował dzień wcześniej, w poniedziałek. "Deokupacja obwodu ługańskiego zacznie się z Kreminnej i Swatowego, Rosjanie już rozpoczęli ściąganie sprzętu wojskowego bliżej do tych miast. Tam właśnie nastąpi główne uderzenie" - oznajmił Hajdaj. Dodał, że walki trwają koło Łymanu - miasta leżącego na granicy obwodu ługańskiego i donieckiego. Ukraina straciła kontrolę nad Łymanem pod koniec maja br. Łyman ma ważne znaczenie strategiczne, ponieważ znajduje się tam duży węzeł kolejowy. Kontrola nad miastem umożliwia dostęp do ważnych mostów kolejowych i drogowych na rzece Doniec.(PAP) Siły ukraińskie prawdopodobnie zestrzeliły irańskiego drona używanego przez Rosję Siły ukraińskie prawdopodobnie zestrzeliły w obwodzie charkowskim drona bojowego wyprodukowanego w Iranie i używanego przez atakujące Ukrainę wojska rosyjskie – podała we wtorek agencja Ukrinform, cytując Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. „Z dużym prawdopodobieństwem możemy przekazać, że Siły Zbrojne Ukrainy w pobliżu Kupiańska po raz pierwszy zniszczyły irańskiego drona bojowego (…) Chodzi o drona-kamikaze dalekiego zasięgu Shahed-136" – poinformowało Centrum. Ustalono to po oględzinach elementów skrzydła zestrzelonej maszyny – napisano w komunikacie ze zdjęciami fragmentów drona. Pod koniec sierpnia władze USA potwierdziły, że Iran przekazał Rosji drony bojowe do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na irańskie firmy zaangażowane w produkcję i dostawy dronów do Rosji.(PAP)