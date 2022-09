– Wciąż myślicie, że jesteśmy jednym narodem? Wciąż myślicie, że zdołacie nas zastraszyć, złamać, nakłonić do ustępstw? Naprawdę niczego nie zrozumieliście? – pytał w późnowieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. – Czytajcie z ruchu moich ust. Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez światła czy bez was? Bez was. Bez wody czy bez was? Bez was. Bez jedzenia czy bez was? Bez was. Chłód, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas aż tak straszne i śmiercionośne jak wasze „przyjaźń i braterstwo” – dodawał. Komentatorzy odebrali ataki jako zapowiedź zimowych ostrzałów elektrociepłowni. „Tak będzie wyglądać zima, więc szykujcie się do niej już teraz” – napisał Jurij Romanenko, redaktor naczelny „Chwyli”.