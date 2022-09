Ministrowie rozmawiali też z szefem resortu zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszką, który obawia się, że wysokie ceny energii elektrycznej i gazu mogą doprowadzić do dalszego wzrostu liczby uchodźców. Jego zdaniem niemożność ogrzania domów może doprowadzić na Ukrainie także do dużej liczby chorób.

Reklama

„Wiele osób będzie chciało przekroczyć granicę i znaleźć w Polsce bezpieczne schronienie” – powiedział PAP minister Niedzielski. Zwrócił też uwagę, że będą osoby niemobilne, które nie będą w stanie wyjechać oraz na konsekwencje niskich temperatur, na odmrożenia i związane z tym amputacje.

„Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie zwiększonej liczby pacjentów” – zapewnił Niedzielski i dodał, że w Rzeszowie powstaje węzeł, który pozwoli przewozić pacjentów do innych krajów UE. „Tak, żebyśmy nie musieli przyjmować wszystkich pacjentów w Polsce, żeby także u nas była przestrzeń do przyjmowania polskich pacjentów” – stwierdził minister zdrowia.

Reklama

Na posiedzeniu podobne stanowisko zajmował m.in. austriacki minister zdrowia Johannes Rauch. Ze strony czeskiej prezydencji UE zabrzmiał apel w imieniu państw przyjmujących uchodźców o skoordynowane wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

W Pradze dyskutowano także o pandemii Covid-19. Komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides apelowała do państw członkowskich o zakończenie prac nad krajowymi strategiami szczepień.

Zdaniem Niedzielskiego na forum unijnym widać, że jesteśmy w innej fazie niż kilka miesięcy temu, gdy nikogo nie trzeba było szczególnie namawiać do prowadzenia specjalnych kampanii w sprawie szczepień. „W tej chwili panuje zgoda na forum europejskim, że jesteśmy w sytuacji o wiele trudniejszej i ze względu na przeprowadzanie efektywnej akcji szczepień musimy przede wszystkim walczyć z manipulacjami i fałszywymi informacjami, które są w każdym kraju” – powiedział minister. Dodał, że w Pradze dyskutowano o tym jak skutecznie zwalczać te manipulacje.

„Mamy zgodę co do tego, że są dwa sposoby walki. To jest oczywiście próba pokazywania prawdziwych informacji (...) oraz pełna transparencja, pełna przejrzystość wszystkiego, co w zakresie szczepień, a szczególnie zakupów jest robione” – stwierdził Niedzielski.

Zauważył, że jeżeli potajemnie utylizowane są niewykorzystane szczepionki lub umowy są objęte klauzulami tajności, to powstaje przestrzeń dla powstawania teorii spiskowych.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/ ap/