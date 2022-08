Macron silny słabością przeciwników i podziałami na prawicy wygrał, ale po wyborach parlamentarnych musiał zabiegać o poparcie koalicjantów, żeby zebrać większość. Kiedy zaczynał francuską prezydencję w UE na początku tego roku, Merkel od miesiąca nie pełniła funkcji kanclerza, a komentatorzy i publicyści przywoływali jego słowa o „śmierci mózgowej NATO” i zadawali pytania o przyszłość europejskiego projektu. Macron odpowiedział ambitnymi pomysłami reformy UE i nie ukrywał, że ich motorem napędowym miał być silnik produkcji francusko-niemieckiej. Pech chciał, że uważane za retoryczne zagrywki Władimira Putina przerodziły się w najbardziej krwawą wojnę na kontynencie od 1945 r., która brutalnie zweryfikowała wizję i pozycję prezydenta Francji. Zamiast pamiątkowych zdjęć z podpisania porozumienia rosyjsko-ukraińskiego Macron może teraz w swojej gablocie postawić co najwyżej oprawione w ramki memy wykpiwające jego nieustanne telefony do Putina. Wydaje się, że do Pałacu Elizejskiego w końcu dotarł ironiczny śmiech wybrzmiewający od Kremla po Lizbonę, a prezydent Francji odpuścił na jakiś czas swoje liderskie zapędy i skupił się na krajowym podwórku.