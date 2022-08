Schorowany szef państwa, którego kadencja kończy się w 2023 r., był znany z prochińskich i prorosyjskich wystąpień. Przekonywał, że uwięziony za czasów Władimira Putina oligarcha Michaił Chodorkowski to „zwykły łobuz”, po 2014 r. nazywał rosyjską agresję na Ukrainę „wojną domową między dwiema grupami ukraińskich obywateli” i tłumaczył aneksję Krymu wcześniejszym uznaniem przez Zachód niepodległości Kosowa. Nawet po tym, jak czeskie służby ujawniły, że do wysadzenia magazynu z amunicją we Vrběticach doprowadzili Rosjanie (przed inwazją plaga takich wybuchów dotknęła także Bułgarię i Ukrainę), tłumaczył, że inne wersje wydarzeń są również prawdopodobne.