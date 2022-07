"Wróg ściąga maksymalną liczbę (sił)... Na kierunku chersońskim zaczął się bardzo silny ruch ich wojsk, ściągają dodatkowe siły" - podkreślił Daniłow, cytowany przez portal NV.ua.

"Nasze wojska będą robić wszystko, co od nich zależy, by dostosować się do terminów, które wyznaczył prezydent (Wołodymyr Zełenski). Chcę powiedzieć, że w każdym wypadku zwycięstwo będzie po naszej stronie" - dodał.

Daniłow odniósł się w ten sposób do wypowiedzi amerykańskiego kongresmena Adama Smitha, który stwierdził, iż prezydent Ukrainy jest zdania, że najbliższe 3-6 tygodni będą kluczowe dla wyniku wojny.

Sekretarz RBNiO zaznaczył, że byłby bardziej ostrożny w sprawie terminów ukraińskiej kontrofensywy i chciałby, aby do tego doszło dużo szybciej - pisze NV.ua.

Wywiad wojskowy: Partyzanci wysadzili samochód z kolaborantami w Chersoniu

Ruch oporu w okupowanym przez Rosjan Chersoniu na południu Ukrainy wysadził w powietrze samochód z kolaborantami - pisze w środę agencja Ukrinform, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy.

Wskutek wybuchu samochodu "policji" jeden kolaborant zginął i jeden został ranny - czytamy.

Według wywiadu wojskowego za eksplozją stoi ukraiński ruch oporu w obwodzie chersońskim.

Sky News: Rosja straciła inicjatywę w walce o Donbas

Rosja definitywnie straciła inicjatywę w walce o Donbas na wschodzie Ukrainy - uważają przedstawiciele zachodnich władz, na których powołuje się w środę brytyjska stacja Sky News.

Jeden z przedstawicieli władz, którego tożsamości telewizja nie podaje, uważa, że wojska rosyjskie nie zdobędą Donbasu w "najbliższej przyszłości", ale przy tym - według niego - Rosjanie "się tak po prostu nie poddadzą i nie wrócą do domu".

Źródła Sky News zwracają uwagę na zmienne fazy wojny w Ukrainie i zaznaczają, że Rosja ma możliwość "adaptowania się".

Wcześniej w tym miesiącu źródła podkreślały, że wojska rosyjskie robią "prawdziwe postępy" na drodze ku przejęciu kontroli nad Donbasem.

W środę przedstawiciele zachodnich władz powiedzieli natomiast, że Rosja "definitywnie straciła inicjatywę" w walce o ten region. Dojście do granic administracyjnych obwodu donieckiego to "minimalny polityczny cel kampanii o Donbas" - zauważono. Jednak - jak dodano - wydaje się to "coraz bardziej nieprawdopodobne", że dojdzie do tego w najbliższych kilku miesiącach.