Wstrząsy poważnie uszkodziły szpital i budynki na Luzon, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju.

Filipiny znajdują się w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli w strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości ok. 40 tys. km. W Pierścieniu Ognia znajduje się ok. 450 wulkanów i na ten obszar przypada ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie. (PAP)