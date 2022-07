Podczas gdy wszyscy inni użytkownicy serwisów społecznościowych o usunięciu swoich wpisów dowiedzą się dopiero po fakcie, brytyjskie redakcje będą o tym informowane wcześniej. Co więcej, ich treści pozostaną widoczne nawet w czasie analizy ich ewentualnej niezgodności z regulaminem platformy oraz w trakcie rozpatrywania odwołania od decyzji big techów. To samo będzie dotyczyło całych kont mediów. Zagwarantują to przepisy wprowadzone do rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie w internecie (Online Safety Bill), po raz pierwszy zaprezentowanego w ubiegłym roku.