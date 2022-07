To się w przewidywalnej przyszłości nie zmieni. Ale sytuacja nie jest zero -jedynkowa. Wsparcie polityczne może być głośniejsze albo cichsze, pomoc finansowa liczona w setkach milionów albo dziesiątkach miliardów dolarów, broń może płynąć szerszym lub węższym strumieniem, a sankcje będą przestrzegane rygorystycznie bądź nie do końca. Wiele zależy od przekonania polityków wiodących państw Zachodu (zwłaszcza USA), że wojna Ukrainy z Rosją wciąż ma charakter manichejski, oraz od uznania przez opinię publiczną, że wsparcie dla Kijowa jest warte coraz bardziej odczuwalnych obciążeń gospodarczych.

Ukraina może wiele zrobić, by ułatwić sojusznikom lobbowanie za jak najszerszą pomocą, ale ma też wszelkie instrumenty, by to utrudnić. Pierwszym i najważniejszym narzędziem, które początkowo wywołało wręcz euforię Zachodu, była bohaterska obrona w pierwszych tygodniach inwazji, odparcie ataku na Kijów, skuteczne przestawienie instytucji na tory wojenne, brawurowa polityka informacyjna prowadzona ze zrozumieniem zasad panujących w świecie Snapchata i TikToka. Ale euforia powoli mija, tak jak wojna zmienia się w pozycyjną, w ramach której zmiany przebiegu frontu są rzadkie i trudno zauważalne na mapie.

Amerykanie już wysyłają sygnały, że pewne aspekty ukraińskiej polityki budzą ich niepokój. Pojawiają się przesłanki, by sądzić, że temat wsparcia dla Kijowa może stać się elementem kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Już dziś republikańscy politycy kojarzeni z Donaldem Trumpem przypominają dawne stereotypy – mające wszak zakorzenienie w rzeczywistości – związane z wysokim poziomem korupcji i niskim poziomem przejrzystości państwa. Przykładem może być piątkowy list kongreswoman z Indiany Victorii Spartz do prezydenta Joego Bidena. Spartz pisze w nim o wyżej zarysowanych problemach, a część listu została przez nią utajniona.

Mimo związków ze skrajnie odmienną od Bidena frakcją, Spartz nie jest osobą bez znaczenia. Nieprzypadkowo to ona właśnie była wśród osób podpisujących przed kamerami ustawę o lend-lease, czyli wsparciu wojskowym dla Ukrainy. Kobieta pochodzi z Nosówki pod Czernihowem, studiowała w Kijowie i została pierwszą członkinią amerykańskiego parlamentu urodzoną na terenie Ukrainy. W rozmowie z „Ukrajinśką prawdą” nie potrafiła do końca wyjaśnić, o co dokładnie jej chodzi. Szafowała klasycznym westplainingiem („Ukraińcy muszą zrozumieć, że…”, „to nie jest nasz problem, to jest wasz problem”). Ale to nie znaczy, że jej narracja nie ma szans przebić się do debaty publicznej. Zwłaszcza że u jej podstaw leżą autentyczne wątpliwości.