Gdy zamykaliśmy to wydanie DGP, w Stambule trwały czterostronne rozmowy w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiego zboża. Wyparcie Rosjan z Wyspy Wężowej 30 czerwca zwiększyło wprawdzie potencjał handlu przez porty naddunajskie, ale to wciąż za mało, by wyrównać straty wywołane zablokowaniem Morza Czarnego.