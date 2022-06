Gdy zamykaliśmy to wydanie DGP, władze mówiły o 20 ofiarach śmiertelnych, jednak ta liczba najpewniej jeszcze wzrośnie. Według szefa połtawskiej administracji obwodowej Dmytra Łunina władze lokalne nie mogą się doliczyć w sumie 36 osób. – To jeden z najokrutniejszych aktów terroryzmu w historii Europy. Pokojowe miasto, normalne centrum handlowe, w środku kobiety i dzieci, zwykli cywile. Przed ogłoszeniem alarmu powietrznego było tam ok. 1000 osób – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.