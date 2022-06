Przed weekendem stało się to, co wynikało z wewnętrznej sądowej notatki, do której przed miesiącem dotarły media. Amerykański Sąd Najwyższy , w którym większość mają obecnie konserwatyści, obalił stosunkiem głosów 5 : 4 tzw. Roe vs Wade. To głośny precedens z 1973 r., który uznawał na szczeblu federalnym przerwanie ciąży za legalne. Do tej pory był to w USA fundament polityki aborcyjnej.