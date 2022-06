Jak utrzymać i poszerzyć jednolity i trwały front we wspieraniu Ukrainy, ale uniknąć takich kroków wobec Rosji, które mogłyby doprowadzić do zwiększenia inflacji i globalnego kryzysu gospodarczego? To główne pytanie, które stoi przed uczestnikami rozpoczętego w niedzielę trzydniowego szczytu G7 w Bawarii. Jak podkreślał przed rozpoczęciem rozmów Boris Johnson, Zachód musi zachować jedność wobec rosyjskiej agresji. Żeby jednak tak się stało - mówił - „trzeba naprawdę szczerze rozmawiać o konsekwencjach tego, co się dzieje, o presji, jaką odczuwają poszczególni przyjaciele i partnerzy”. Brytyjski premier dodał jednocześnie, że cena sukcesu Putina będzie znacznie wyższa. Amerykanie, których na obradach w malowniczym zamku w Elmau reprezentuje prezydent Joe Biden, zapowiadają ponadto, że przywódcy podejmą konkretne decyzje wymierzone w Kreml.

Rosja znajduje jednak alternatywne rynki zbytu, m.in. w Chinach i Indiach, które korzystają na upustach cenowych na rosyjski surowiec. Równocześnie, ograniczając dostęp do rynków światowych, przyjęte sankcje przyczyniają się do windowania notowań ropy, napędzając inflację. Z szacunków fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem wynika, że tylko w ciągu pierwszych 100 dni inwazji Rosja zarobiła na eksporcie ok. 93 mld euro, z czego za ponad 60 proc. transferów odpowiadały kraje UE. Według analityków agencji Bloomberga przychody naftowe Rosji w całym roku mogą sięgnąć 285 mld dol. (270 mld euro). Oznaczałoby to, że za sprawą dynamiki cen Rosja - mimo sankcji - zarobi na ropie o ok. 20 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Flagowym postulatem gospodarzy na szczycie miało być wzmocnienie klimatycznego wymiaru G7. W obliczu kryzysu gazowego, z jakim zmaga się Berlin, ekipa Olafa Scholza łagodzi jednak swoje podejście do inwestycji związanych z paliwami kopalnymi. W konkluzjach szczytu grupa miała się zobowiązać do wycofania z nowych projektów tego typu do końca roku. Teraz, jak podaje agencja Bloomberga, Niemcy chcą czasowo dopuścić inwestycje gazowe pod warunkiem zapewnienia ich zgodności z innymi celami klimatycznymi. Korektom w polityce sankcyjnej i energetycznej ma towarzyszyć poszerzenie strumienia pomocy dla Ukrainy, o co mocno apelują do swoich sojuszników Stany Zjednoczone. - Skala zniszczeń jest ogromna. Będziemy potrzebować znacznie więcej miliardów euro i dolarów na odbudowę, a to zajmie lata. Można to zrobić tylko połączonymi siłami - przyznał przed szczytem jego gospodarz kanclerz Niemiec Olaf Scholz.