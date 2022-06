"Powinniśmy być uczestnikiem Inicjatywy Trójmorza. Nie powinno być tak, że nasze państwo pozostało poza granicami tej inicjatywy. Znajdźmy format, w którym moglibyśmy do niej dołączyć" - apelował Zełenski. "Tylko z Ukrainą wszystkie nasze kraje mogą realizować cały swój potencjał" - przekonywał.

Reklama

Opowiedział się za wzmocnieniem współpracy z krajami Trójmorza. "Każda dziedzina, jaką możemy wspólnie zajmować się w ramach tej inicjatywy, tak naprawdę dotyczy bezpieczeństwa" - ocenił.

Przede wszystkim - kontynuował - to logistyka. "Proszę spojrzeć na ukraińską sytuację obecnie: to właśnie kraje Trójmorza są naszym połączeniem z wolnym światem" - podkreślił Zełenski. Dostawy broni, paliwa, zielone korytarze dla eksportu ukraińskiej żywności, migracja ludzi to wszystko odbywa się na terytorium krajów należących do Trójmorza - zaznaczył.

Reklama

"Kiedy przychodzi wróg, wszystko ma znaczenie: drogi, kolej, porty, system energetyczny, szybkość (odpraw) na granicach" - wymieniał prezydent Ukrainy.

Reklama

Zaproponował rozwój współpracy w dziedzinie energetyki. Podkreślił, że Ukraina ma jedne z największych magazynów gazowych w regionie i rozległą sieć dostawczą. Wykorzystując moce interkonektorów i terminale LNG możemy zaspokoić potrzeby wszystkich krajów Trójmorza - dodał Zełenski.

Zapewnił, że jego kraj jest też gotowy do przyłączenia się do projektu Via Carpatia i integracji z europejską siecią kolejową, w tym poprzez linię Warszawa-Kijów. Zaproponował również współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i digitalizacji.

Prezydent przedstawił też propozycję udziału w odbudowie Ukrainy po wojnie. "To będzie największy gospodarczy projekt naszego pokolenia" - podsumował.

"Potencjał Ukrainy jest potrzebny Trójmorzu. Jesteśmy gotowi, chcemy tego" - zapewnił Zełenski. Zachęcił kraje Trójmorza do zaangażowania Ukrainy w konkretne projekty infrastrukturalne.

W poniedziałek w Rydze rozpoczął się szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, głównymi tematami spotkania będą perspektywa zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wkład państw Trójmorza w zapobieżenie kryzysowi żywnościowemu.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Natalia Dziurdzińska (PAP)