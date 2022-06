W rezultacie w Paryżu najprawdopodobniej powstanie kruchy rząd, którego los będzie zależał od zdolności do kompromisu. Macron zostanie zmuszony do zawierania doraźnych sojuszy z konserwatywnymi parlamentarzystami, co może zniweczyć jego plany szeroko zakrojonych reform gospodarczych. Prezydent chce podnieść wiek emerytalny z 62. do 65. roku życia, obniżyć podatki i jeszcze bardziej zderegulować rynek pracy . Zobowiązał się również do budowy większej liczby elektrowni jądrowych oraz stworzenia gospodarki, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do zera netto do 2050 r.