Dodał, że kwestia ta była omawiana z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas jego niedawnej wizyty w Charkowie. Jak zapewnił prezydent, charkowska rada miasta będzie mogła - z pomocą funduszy inwestycyjnych i miast partnerskich - szukać środków, ale rząd stworzy ku temu warunki, zapewni gwarancje państwowe i uprości procedury na rynku nieruchomości.

Terechow zwrócił też uwagę, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli inwestować miastach najbardziej dotkniętych wojną, będą mogli liczyć na korzystniejsze warunki opodatkowania. Jak dodał, w Charkowie rozwijany będzie sektor IT, a wszystkie wymienione działania nie tylko pomogą odbudować to i inne miasta, ale także rozwinąć je i uczynić je jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie.

Mer Charkowa zaznaczył także, że władze miasta już pracują nad tymi projektami, by po zwycięstwie natychmiast przystąpić do ich realizacji. „Charków będzie jednym z najlepszych miast, do których ludzie będą przyjeżdżać i gdzie będą chcieli zamieszkać” – zapewnił mer. (PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ akl/