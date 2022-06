Reklama

"Jestem bardzo dumny z tego, że jestem członkiem rodziny EPL. Dlaczego? Ponieważ partia EPL zawsze przewodziła integracji europejskiej i walce o demokrację. Są to bardzo ważne wartości dla nas, Polaków. W duszy i w sercu mamy solidarność i wolność. Bez solidarności nie ma silnej Europy. Wiemy to doskonale po latach pandemii, dlatego potrzebna jest solidarność w służbie zdrowia. Potrzebna jest też solidarność w dziedzinie energetyki ze względu na kryzys, który mamy dzisiaj, po agresji Rosji na Ukrainę. Potrzebujemy solidarności w dziedzinie bezpieczeństwa, potrzebujemy silniejszej Europy i silniejszej EPL. Wierzę, że osiągniemy nasze cele, wierzę w EPL" - powiedział Halicki.

Reklama

Oprócz niego wiceprzewodniczącymi EPL zostali: holenderska europosłanka Esther de Lange, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel (Bułgaria), hiszpański europoseł Esteban Gonzalez Pons, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Johannes Hahn (Austria), europoseł niemieckiej CDU David McAllister, rumuński europoseł Siegfried Muresan, poseł fińskiego parlamentu Petteri Orpo, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Szuica (Chorwacja) i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani (Włochy).

Paulo Rangel został skarbnikiem EPL, a grecki polityk Tanasis Bakolas jej sekretarzem generalnym.

Kongres EPL przyjął też rezolucję, w której wzywa Unię Europejską do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE i do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

"Można to osiągnąć już na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu br., co byłoby aktualnym przesłaniem dla narodu ukraińskiego w jego walce o europejskie wartości i wyraźnym znakiem wsparcia i pomocy UE dla odważnych Ukraińców broniących nie tylko swojego kraju, ale całej Europy. EPL będzie wspierać Ukrainę na jej drodze do UE w pierwszym etapie integracji z jednolitym rynkiem unijnym tak szybko, jak to możliwe. Jak każde przyszłe państwo członkowskie, Ukraina musi spełnić wszystkie niezbędne warunki polityczne, sądowe i gospodarcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej jako pełnoprawny członek, a Unia Europejska musi być w stanie przyjąć nowych członków. Wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia propozycji kroków pośrednich w celu integracji krajów kandydujących z Unią Europejską na ich drodze do pełnego członkostwa" - czytamy w dokumencie.

We wtorek europoseł niemieckiej chadecji CDU/CSU Manfred Weber został wybrany na nowego przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Był jedynym kandydatem na tę funkcję, na której zastąpił obecnego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Kongres, który planowo powinien odbyć się w listopadzie br., został przyspieszony ze względu na decyzję Tuska o powrocie do polskiej polityki i objęciu w ubiegłym roku funkcji szefa Platformy Obywatelskiej. Sam Tusk zastrzegał w lipcu zeszłego roku, że nie ma przeszkód prawnych lub formalnych do tego, by łączył oba stanowiska, jednak - jak mówił - zdecydował, że skupi się wyłącznie na sprawach krajowych.

Na Webera, wiceprzewodniczącego bawarskiej CSU i dotychczasowego szefa frakcji EPL w Parlamencie Europejskim, głosowało 447 delegatów kongresu, przeciwko opowiedziało się 55. Przebieg zjazdu, w tym ogłoszenie wyników wyborów na przewodniczącego, można było śledzić online na stronie EPL.

Duża część dyskusji na kongresie została poświęcona wojnie na Ukrainie. Głos zabrali m.in. były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i była premier tego kraju Julia Tymoszenko. Ich partie także należą do EPL.

Specjalną nagrodą za poświęcenie na rzecz demokracji i wolności w Rosji kongres uhonorował lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

W składzie władz EPL są też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Do Europejskiej Partii Ludowej należy kilkadziesiąt partii, w tym polskie: Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, niemieckie partie chadeckie CDU i CSU, hiszpańska Partia Ludowa, francuscy Republikanie, włoska Forza Italia, węgierska KNDP (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa), a także ukraińskie partie: UDAR mera Kijowa Witalija Kliczki, Batkiwszczyna Julii Tymoszenko oraz Europejska Solidarność Petra Poroszenki.