Białoruskie siły zbrojne faktycznie zrównały Ukrainę z wrogimi sąsiadami z NATO, czyli Litwą i Polską (Łotwa rzadziej pojawia się w narracji Mińska). Na mocy decyzji Alaksandra Łukaszenki w południowych obwodach ma powstać nowe dowództwo operacyjne, a zanim to nastąpi, na granicę z Ukrainą zostaną skierowane dodatkowe oddziały. Ukraińcy uważają, że Rosja chce zmusić Łukaszenkę, by wysłał na wojnę własne siły lądowe. W środowisku eksperckim dominuje jednak opinia, że wzmożona aktywność ma wiązać na Polesiu i Wołyniu pewną część ukraińskiej armii, która w innym wariancie zostałaby skierowana do obrony Donbasu.