Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w ramach trwającego śledztwa nakłoniła Wiktora Medwedczuka, lidera obozu prokremlowskiego, do współpracy wymierzonej w przywódcę prozachodniej opozycji Petra Poroszenkę. Mimo konsolidacyjnej retoryki obóz rządzący nie szczędzi wysiłków, by podkopać pozycje potencjalnych rywali w kolejnych wyborach parlamentarnych, które – jeśli uda się zakończyć wojnę obronną – powinny się odbyć jesienią 2023 r.

– Poroszenko zwrócił się do mnie z prośbą dotyczącą tego, jak można organizować dostawy węgla do Ukrainy z terytorium niekontrolowanego przez Ukrainę, czyli z DRL i ŁRL (samozwańcze Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe – red.). Prośba dotyczyła tego, że istniała konieczność porozumienia się z prezydentem FR Władimirem Putinem, żeby wpłynął na umożliwienie takich dostaw – przekonywał Medwedczuk. Polityk, któremu w przeszłości Putin trzymał do chrztu córkę Darynę, dodał, że to Poroszenko był realnym beneficjentem zajmującej się przesyłem diesla spółki Prykarpatzachidtrans. Według ukraińskich mediów za odkupieniem od Rosjan w 2018 r. Prykarpatzachidtransu stał Medwedczuk.