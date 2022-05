Reklama

Biden wymienił w tym kontekście możliwy zakaz małżeństw osób tej samej płci, prawo do antykoncepcji i inne prawa.

"Zapamiętajcie moje słowa: oni pójdą dalej... chodzi o decyzję Sądu Najwyższego co do prawa do małżeństw tej samej płci" - powiedział prezydent w Chicago na przyjęciu dla donatorów Partii Demokratycznej dodając, że dotyczy to także prawa do antykoncepcji. "Będziecie świadkami tych decyzji, które jeszcze bardziej podzielą Stany Zjednoczone. Będziemy się kłócić o sprawy, o które nie powinniśmy się kłócić" - dodał.

Biden wcześniej, podczas spotkania z wyborcami w ub. tygodniu, udzielił poparcia tym kandydatom do Kongresu w nadchodzących wyborach, którzy wspierają prawo do przerwania ciąży.

Do mediów przedostały się informacje, według których Sąd Najwyższy USA zamierza wkrótce uchylić orzeczenie z 1973 r. (Roe v. Wade) legalizujące aborcję. W liczącym dziewięciu sędziów Sądzie Najwyższym przewagę mają obecnie konserwatyści. (PAP)