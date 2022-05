Władimir Putin kupił wersję Rosji przedstawianą mu przez oficerów służb specjalnych i generałów wojska posłusznie trzaskających obcasami. Czym innym jest jednak koncert z okazji dnia czekisty, podczas którego łzy wzruszenia wymusza piosenka „Oficery” śpiewana przez „narodowego artystę” Olega Gazmanowa, a czym innym realna wojna prowadzona przeciwko zupełnie nieźle przećwiczonej armii. Na długo przed 9 maja 2022 r. Rosja dawała sygnały, które kazały ze sceptycyzmem przyjmować jej projektowaną potęgę. Zamach stanu w Czarnogórze w 2016 r. organizowany przez GRU zakończył się porażką, bo komuś w rosyjskiej wytwórni papierów wartościowych - wystawiającej dokumenty legalizacyjne dla oficerów wywiadu - nie chciało się stworzyć wiarygodnego paszportu dla dowódcy spisku Eduarda Szyszmakowa. Ten były zastępca attaché wojskowego w Warszawie wydalony za szpiegostwo z Polski w 2014 r. na Bałkanach funkcjonował na cywilnym paszporcie na nazwisko Szyrokow. Zdjęcie jednak miał to samo, podobnie jak miejsce i datę urodzenia. Analogicznie było ze spiskowcami, którzy mieli zabić Siergieja Skripala. Rosyjskie PWPW wystawiło im paszporty z numerami jeden po drugim. Tak by nikt nie zorientował się, że coś tu nie gra. Truciciele Aleksieja Nawalnego z FSB dali się z kolei nagrać swojej ofierze podczas rozmowy telefonicznej. Wszystkie te „drobne” wpadki są logiczną serią, która każe zadać pytanie o to, czy Rosja jest zdolna podbić 42-milionowe państwo?