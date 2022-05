Reklama

W przemówieniu wygłoszonym tego dnia do członków ukraińskiego parlamentu brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że wśród sprzętu o wartości 300 mln funtów, znajdą się również drony transportowe, ale nie precyzował ich typu ani liczby. Mają one być wykorzystywane do dostarczania zaopatrzenia dla żołnierzy na froncie.

Reklama

Według źródeł wojskowych, na które powołuje się "The Times", chodzi o drony produkowane przez brytyjską firmę Malloy Aeronautics. Model Malloy T150 jest sterowany poprzez laptopa, ma zasięg ok. 65 km, czas pracy 36 minut i może przenosić ładunki o wadze do 68 kg.

W 2020 roku drony były testowane przez członków Royal Marines w różnych warunkach atmosferycznych. Nie jest jasne, ile takich dronów mają obecnie brytyjskie siły zbrojne i czy te, które zostaną przekazane Ukrainie będą pochodzić z własnych zasobów ministerstwa obrony, czy też będą kupowane specjalnie dla Ukraińców. (PAP)