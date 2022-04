Zajął on trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając zaledwie 1,2 proc. głosów mniej od Le Pen. Lider skrajnie lewicowego ugrupowania stwierdził, że przyznanie jego partii większości w Zgromadzeniu oznaczałoby, że wybory do parlamentu automatycznie przerodziłyby się w trzecią turę wyborów prezydenckich. Miałoby to rozwiązać również dylemat tych wyborców – zwłaszcza z lewicy – którzy czuli się osieroceni po ogłoszeniu wyników pierwszej tury. Niezadowolenie kandydaturą Macrona i Le Pen widać było po wyjątkowo niskiej frekwencji. W niedzielnej dogrywce udziału nie wzięło 28 proc. społeczeństwa (pięć lat temu było to 25,5 proc.). Niepokorna Francja zaczęła gorączkowo negocjować utworzenie koalicji z partiami ekologicznymi i komunistycznymi. Głosowanie do parlamentu tradycyjnie toczy się na linii partyjnej, ale Mélenchon jest zdeterminowany, by nadać mu osobisty charakter. – Proszę Francuzów, by wybrali mnie na premiera – komentował.