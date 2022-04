Prezydent Finlandii zatwierdził pomoc wojskową dla Ukrainy

Prezydent Finlandii zatwierdził pomoc wojskową dla Ukrainy

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto zdecydował o udzieleniu Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej - poinformowała we wtorek agencja Ukrinform, powołując się na fińskie ministerstwo obrony. "Dzisiaj, 19 kwietnia, na sugestię rządu prezydent Sauli Niinisto zdecydował, że Finlandia wyśle Ukrainie dodatkową pomoc wojskową" – napisano w komunikacie resortu. Ministerstwo nie ujawniło szczegółów dotyczących zawartości pakietu pomocowego, sposobów jego dostarczenia oraz terminów.

Doniesienia o ostrzale miasta Mikołajów na południu Ukrainy

"Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał w środę wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz. Zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie zbliżali się do okien i pozostali w bezpiecznych miejscach.

Według ukraińskiej agencji informacyjnej Unian, mieszkańcy miasta informowali również, że w niektórych miejscach wybuchły pożary. Wstępnie nie podano informacji o zniszczeniach ani ofiarach.

Zełenski: Rosyjska armia zapisze się na kartach historii jako najbardziej barbarzyńska

Rosyjska armia w tej wojnie zapisze się na kartach światowej historii jako najbardziej barbarzyńska i nieludzka armia świata - oświadczył we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Celowe zabijanie cywilów, niszczenie osiedli mieszkaniowych, cywilnej infrastruktury, stosowanie w tym celu wszystkich rodzajów uzbrojenia, w tym zabronionego przez międzynarodowe konwencje - to już firmowy podpis rosyjskiej armii" - dodał szef ukraińskiego państwa. "I to taka podłość, która na pokolenia naznaczy rosyjskie państwo jako źródło absolutnego zła" - podkreślił Zełenski.

Pentagon: Ukraina otrzymała samoloty i części zamienne do samolotów

Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne do swoich samolotów - powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby. Zaznaczył jednak, że USA pomogły w transporcie części, ale nie w przekazaniu całych samolotów. Rzecznik stwierdził, że pomoc dla Ukrainy będzie też przedmiotem środowej rozmowy ministrów obrony USA i Polski.

"Powiedziałbym, nie wchodząc w to, co przekazały inne kraje, że oni (Ukraińcy) otrzymali dodatkowe platformy i części, by mogli zwiększyć rozmiar swojej floty samolotów" - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej. Jak dodał, w efekcie tej pomocy Ukraina dysponuje większą liczbą samolotów, niż dwa tygodnie temu. Zaznaczył też, że USA pomogły w transporcie części, ale nie całych samolotów.

Odnosząc się do środowej wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka i spotkania z szefem Pentagonu Lloydem Austinem, rzecznik zapowiedział, że sytuacja na Ukrainie i pomoc wojskowa będzie jednym z głównych tematów rozmów. W czwartek Austin będzie o tym rozmawiać również z czeskim ministrem obrony. Urzędnik stwierdził też, że na razie nie prowadzi szczegółowych rozmów na temat przyszłego stałego rozmieszczenia wojsk USA w Europie.

Biały Dom wkrótce ogłosi kolejny duży pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Administracja Bidena ogłosi w ciągu najbliższych dni kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy - podały we wtorek m.in. telewizja NBC News i agencja Reutera. W nowej transzy, wartej ok. 800 mln dolarów, mają znaleźć się m.in. tysiące pocisków artyleryjskich.

Jak podała NBC News, powołując się na źródła w administracji, w nowym pakiecie znajdą się dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich. Łączna wartość transzy ma wynieść ok. 800 mln dolarów, czyli tyle, ile warta była poprzednia, ogłoszona niecały tydzień temu. W tamtym pakiecie po raz pierwszy znalazły się systemy artylerii - 18 holowanych haubic 155 mm wraz z 40 tys. pocisków. Jak podaje telewizja, taka ilość może starczyć jedynie na ok. tydzień. Administracja ma ponadto zachęcać inne kraje do przesłania Ukrainie artylerii, która ma odegrać ważną rolę w bitwie o Donbas.

Pentagon w poniedziałek zapowiedział, że wkrótce rozpocznie szkolenia z użycia amerykańskich haubic. Rzecznik resortu John Kirby stwierdził, że choć działa różnią się od tych ukraińskich, zaznajomienie się z nimi nie powinno zająć wiele czasu.

Łączna wartość zadeklarowanej dotąd przez USA pomocy wojskowej od początku wznowionej rosyjskiej inwazji to ok. 2,6 mld dolarów, czyli kwotę równą niemal połowie całego rocznego budżetu obronnego Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w Niemczech wyraża niezadowolenie z niemieckiej pomocy zbrojeniowej

"Broni, której potrzebujemy, nie ma na tej liście" - oświadczył przedstawiciel Ukrainy.

Melnyk powiedział, że niemiecka Bundeswehra jest w stanie dostarczyć Ukrainie potrzebną jej broń. Jako przykład podał bojowy wóz piechoty Marder. "Według naszych danych Bundeswehra posiada ponad 400 takich pojazdów, a tylko niewielka część z nich bierze udział w misjach".

Niemiecki przemysł obronny może zastąpić te pojazdy w ciągu kilku tygodni - powiedział Melnyk. Ukraina wciąż ma nadzieję, że broń ta może zostać wysłana jak najszybciej - dodał ambasador.

Zapytany we wtorek na konferencji prasowej kanclerz Olaf Scholz, czy Niemcy są w stanie dostarczyć Ukrainie wysokiej klasy czołgi Leopard, odpowiedział, że według zachodnich sojuszników najbardziej sensowne jest dostarczanie Ukrainie broni starszego typu, którą ukraińskie wojsko już zna.

Niemiecki przywódca wyjaśnił też, że Berlin osiągnął już maksymalne możliwości w przekazywaniu Ukrainie broni z magazynów niemieckich sił zbrojnych.

ONZ: Pięć milionów uchodźców z Ukrainy

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy.

"To jest pięć milionów indywidualnych losów pełnych cierpienia i traumy" - powiedział we wtorek zastępca Wysokiego Komisarza UNHCR Kelly Clements na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

Do tej liczby trzeba dodać 7,1 milionów uchodźców wewnętrznych, które opuściły swoje domy na terenie Ukrainy, dodał Antonio Vitorino z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Na spotkaniu państwa członkowskie omówiły min. potrzebę większego wsparcia dla uchodźców.

Było to szóste posiedzenie Rady poświęcone sytuacji humanitarnej na Ukrainie od czasu rozpoczęcia wojny w dniu 24 lutego.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, Serhij Kysylyca skrytykował fakt, że Rada Bezpieczeństwa nadal traktuje Rosję jako pełnoprawnego członka.

"Koleżanki i koledzy, wydaje mi się, że te spotkania nie zmieniają wiele" - oświadczył ukraiński dyplomata.