Poprzedni okres odwilży był możliwy dzięki uwolnieniu więźniów i sytuacyjnej neutralności Łukaszenki wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r. To w Mińsku odbyły się dwie rundy rokowań, które doprowadziły do zawarcia porozumień rozejmowych. Po 2020 r. Białoruś jeszcze mocniej uzależniła się od Rosji. Łukaszenka włączył się do antyukraińskiej propagandy i udostępnił terytorium rosyjskiej armii. W efekcie było możliwe podejście Rosjan pod Kijów, gdzie okupanci dokonali zbrodni wojennych, oraz ostrzał rakietowy ukraińskich miast. Siły zbrojne agresora korzystają z białoruskich lotnisk, kolei i szpitali wojskowych, a Kijów podejrzewa, że Kreml naciska na Łukaszenkę, by wsparł napad na Ukrainę własnymi siłami lądowymi. Wbrew nadziejom Makieja trudno porównywać sytuację sprzed ośmiu lat do obecnej. Mińsk był wprawdzie blisko powtórzenia sukcesu z udostępnieniem własnej infrastruktury dla rozmów pokojowych, jednak po kilku przypadkach zatrucia uczestników rokowań zostały one przeniesione do Turcji.