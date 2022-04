Za drugi kluczowy kraj są uznawane Niemcy. Początkowo relacje między Bidenem a Berlinem kwitły, a Waszyngton dał zielone światło dla dokończenia gazociągu Nord Stream 2. Po rosyjskiej inwazji Waszyngton z zadowoleniem przyjął ogłoszenie przez kanclerza Olafa Scholza zmiany kursu Berlina. To więcej pieniędzy na zbrojenia, zatrzymanie NS2 i sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Jednocześnie w Kongresie oraz administracji frustrację budzi opieszałość Berlina i jego sprzeciw wobec embarga na rosyjskie ropę i gaz, co daje Moskwie 1 mld dol. przychodu dziennie. By zmienić tę politykę, nad Sprewę w ubiegłym tygodniu przyjechała delegacja z Kongresu.