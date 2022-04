– Zastanawialiście się, jak to jest walczyć w takich warunkach jak obrońcy Mariupola? To kiedy politycy opowiadają, że „my ich wspieramy, jesteśmy w stałym kontakcie”, ale w istocie od ponad dwóch tygodni nikt nie podnosi słuchawki i nikt z nikim nie rozmawia – skarżył się w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu zastępca dowódcy Azowa kpt Swiatosław Pałamar. Wczoraj jego słowa potwierdził anonimowy oficer 36 brygady piechoty morskiej. „Od 47 dób bronimy Mariupola. Godnie trzymamy obronę, ale zasoby mają to do siebie, że się kończą. Cała piechota zginęła i walki strzeleckie prowadzą artylerzyści, łącznościowcy, kierowcy i kucharze, a nawet orkiestra. My też stopniowo się kończymy. Nikt już z nami nie rozmawia, bo postawiono na nas krzyżyk. Dzisiaj pewnie przystąpimy do ostatniego boju. Potem – walka wręcz. Potem – komuś śmierć, a komuś niewola” – czytamy w komunikacie cytowanym przez ukraińskie media.