Białoruski przywódca szuka rekompensat za straty poniesione przez wojnę. Połowa produkcji rafinerii w Mozyrzu była eksportowana do południowego sąsiada. Wstrzymanie dostaw paliw to kłopot dla Ukrainy, która w warunkach wojennych musi dywersyfikować import, ale i dla Białorusi. W niedalekiej przyszłości będzie jeszcze gorzej; 16 kwietnia zacznie obowiązywać zakaz przekraczania granicy unijnej przez białoruskie i rosyjskie ciężarówki . – Ze strony nieprzyjaznych państw zachodnich nazwałbym to ekonomicznym ludobójstwem. Chcą całkowicie zniszczyć wiele gałęzi kluczowych dla naszej gospodarki. Ale mamy możliwości, by temu zapobiec. Trzeba tylko przeorientować się na inne rynki. Tym zajmują się teraz nasze przedsiębiorstwa – mówił kilka dni temu minister gospodarki Alaksandr Czarwiakou.