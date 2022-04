Ale to dopiero początek. Moskwa podaje, że w czasie okupacji nikt nie ucierpiał, a w tym samym czasie jej przedstawiciele piszą, że od początku marca w regionie działał strzelający do cywilów ukraiński snajper. Rosjanie mieli opuścić Buczę do 30 marca, tymczasem mieszkańcy mieli wciąż nosić na ramionach wymagane przez okupantów białe wstążki – i właśnie za nie mieli być wymordowani przez Ukraińców, którzy wkroczyli po czterech dniach. Ukraińcy, którzy wkroczyli do Buczy 2 kwietnia, ale już wcześniej szykowali na jej ulicach inscenizację i tak rozrzucali ciała (rosyjskich żołnierzy albo okolicznych mieszkańców), by dobrze wyglądały przed kamerami. Wreszcie celowo wybrano Buczę, żeby kojarzyła się ze słowem „butcher”, rzeźnik, jak określił Władimira Putina Joe Biden podczas wizyty w Polsce. Nic się nie zgadza? I dobrze, o to chodzi.