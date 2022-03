Bardzo uważnie słuchałam wywiadu z prezydentem Zełenskim. Prezydent przyznał, że trwają rozmowy o okupowanych terytoriach Krymu i Donbasu tak z międzynarodowymi partnerami, jak i z Rosją. Regularnie jednak podkreśla, że rozmawiamy o integralności terytorialnej państwa. Zwrot „terytoria kompromisowe” pojawił się w kontekście wyjścia Rosjan z obszarów zajętych po 24 lutego, a o reszcie trzeba rozmawiać, bo nie możemy napaść na Krym, żeby go wyzwolić. Dla mnie to oznacza, że najpierw trzeba doprowadzić do wycofania się Rosjan na linię z 24 lutego, a dopiero potem rozmawiać o reszcie. Ale prezydent mówił też, że integralność terytorialna Ukrainy nie podlega negocjacjom. Platforma Krymska powstała w 2021 r. w celu doprowadzenia do dezokupacji Krymu w drodze dyplomatycznej. Najpierw zakończmy działania zbrojne, niech Rosja wycofa się z nowo zajętych terytoriów, a potem w drodze polityczno-dyplomatycznej chcemy wyzwolić pozostałe nasze terytoria. Żadnej zdrady w słowach prezydenta nie było.