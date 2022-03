„Rosyjscy żołnierze chodzą od szkoły do szkoły w Melitopolu i wzywają administrację do przywrócenia nauki dla dzieci już od 1 kwietnia. I zmuszają do nauczania w języku rosyjskim” – oznajmił Fedorow.

Dodał, że mimo to agresorzy nadal ostrzeliwują miasto, w tym szkoły i przedszkola.(PAP)