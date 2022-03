Wciąż płynie strumień uzbrojenia z Zachodu do Ukrainy. Spotykający się regularnie z dziennikarzami wysoki rangą przedstawiciel departamentu obrony USA poinformował w poniedziałek, że Amerykanie właśnie kończą dostawy w ramach pakietu pomocy Ukrainie o wartości 350 mln dol. i zaraz rozpoczną dostawy w ramach kolejnego pakietu wartego 800 mln dol. W sumie tylko przez ostatnie 14 miesięcy pomoc wojskowa Waszyngtonu dla Kijowa osiągnęła wartość ok. 2 mld dolarów. A do tego dochodzi pomoc Europejczyków. Większość tego sprzętu trafia samolotami do Polski (głównie Rzeszów), a później przewożona jest ciężarówkami do Ukrainy. Oprócz systemów przeciwlotniczych przekazywane są m.in. amunicja i wyposażenie osobiste żołnierzy. Nie ma doniesień, by Ukraińcom już teraz brakowało tego typu sprzętu. Ale też wydaje się, że stronie rosyjskiej daleko do wyczerpania swojego arsenału. Jak podaje amerykański Departament Obrony, wciąż mają jeszcze ponad połowę pocisków precyzyjnych, ale zwiększa się liczba tradycyjnych bomb grawitacyjnych. To niestety będzie powodować jeszcze większą liczbę ofiar cywilnych.